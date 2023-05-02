Выбросили на верную смерть: около 20 кошек нашли в поле у деревни Гостилицы

В Ломоносовском районе Ленобласти неизвестный выбросил в поле у деревни Гостилицы около 20 кошек.

Вероятнее всего кошки были домашние, они находились в шоковом состоянии. Животные страдали от жажды и голода.

«Котики все домашние, улицы не знают вообще. Оказавшись в поле, просто лежали, прижавшись всем телом к земле. Кого-то брали просто руками, а они дрожали от ужаса. Много подростков», — рассказала одна из спасительниц.

Видео: Группа помощи животным Ломоносова "Матильда", ВК

Неравнодушным жителям удалось спасти всех котов. Сейчас им активно ищут дом и новых хозяев.