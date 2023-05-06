День святого Георгия Победоносца — история и традиции

В мае традиционно проходит День святого Георгия Победоносца. Ежегодно праздник выпадает на 6 число — день его мученической смерти. Великомученик прошёл через немыслимые современному человеку страдания, достигнув святости при жизни. Даже после трагичной кончины он не оставил мир живых, являя чудеса. Среди них – победа над змием. Рассказываем историю святого и о традициях народного праздника, дошедших до наших дней.

Почему праздник называют также Юрьев день или Егорий Вешний?

В православном церковном календаре торжество проводится в память о праведнике и великом мученике Георгии Победоносце, который с давних пор считается одним из самых почитаемых святых у славян. Имя Георгий изначально не являлось русским, в связи с этим в народе использовались его производные – Егорий и Юрий.

Другие названия праздника

Многие старинные праздники имеют несколько названий. Это касается и Дня святого Георгия Победоносца. Помимо традиционных, среди вариантов наименований существуют: Георгий храбрый, День Егория Вешнего, Юрий Вешний, Юрий Теплый, Егорий, Егорьев день, Егорий весенний, Егорий голодный, Егорий – ленивая соха, праздник пастухов, скотопас, водонос и церковное — Великомученик Георгий Победоносец.

Как сложилась жизнь Георгия Победоносца?

Будущий святой родился возле Ливанских гор в Берите (ныне Бейрут) в семье благочестивых христиан. Родители с детства прививали Георгию любовь к Богу. Острый ум, хорошее физическое развитие и храбрость помогли ему на военном поприще. Достигнув звания тысяченачальника, он заручился поддержкой правителя Диоклетиана, который вошёл в историю как фанатичный приверженец римских богов, истреблявший христиан. Император боялся, что последователи иной веры принесут смуту в обществе и приведут народ к восстанию.

Во время одного из судов над христианином Георгий стал свидетелем бесчеловечного приговора. Тогда он решился раздать своё имущество, отпустил рабов и признался своему повелителю, что истинным Богом считает лишь Иисуса Христа. Заявление перспективного война расстроило Диоклетиана. Император предлагал Георгию отречься от Христа, но последний не отступился. Тогда его решили подвергнуть пыткам.

Георгия поместили в темницу, где прямо на земле ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Он мужественно переносил страдания, продолжая прославлять Господа. Это вызвало только больше гнева в богоборцах. Пытки стали более жестокими: Георгия били воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали к бегу в сапогах с острыми гвоздями внутри. Происходящее мученик переносил стойко. Император насмехался над своей очередной жертвой — почему, мол, Господь тебя не спасает? В какой-то момент с небес раздался Глас: «Я с тобой, не бойся!». Многие стали свидетелями, как после этого страшные раны Георгия пропали, а он оказался здоровым. В конечном итоге правитель распорядился отрубить мученику голову. Приказ исполнили в Никомидии в 303 году — Георгий ушёл ко Христу.

Мощи святого поместили в палестинском городе Лидда, в храме под его именем, глава же его хранилась в Риме в храме, также посвященном ему.

Почему Георгия прозвали Победоносцем?

Георгия причислили к лику великомучеников за мужество и духовную победу над мучителями, которые не смогли поколебать его веру в Христа. Победоносцем его стали величать за то, что он проявил немыслимую и удивительную в условиях пыток волю, а впоследствии оберегал и помогал христианским войнам. Большинство из чудес святого Георгия являются посмертными.

Какие традиции и обряды нужно соблюдать 6 мая?

Раньше с этого дня начинались основные работы в поле. На засеянных угодьях с древних времён проводили молебны. Святой водой было положено окроплять земли, дома и скотину. Хозяева домашнего скота много внимания уделяли животным: накладывали вкусные корма, чистили и мыли. Считалось, что в Юрьев день нельзя заниматься шерстью, в противном случае волки могли утащить много овец. Также в этот день, до времен царствования Бориса Годунова, крестьяне могли переходить к другому помещику.

Это также праздник пастухов. Поэтому их поздравляли с преподнесением даров и кормили яичницей.

Сейчас 6 мая принято собирать лечебные травы и купаться в росе. Это отличная возможность почувствовать связь со славянскими предками. Также многие отправляются в поход, открывая купальный сезон. В этот день Патриарх Московский и всея Руси по традиции совершает праздничное богослужение в храме святого Георгия на Поклонной горе.