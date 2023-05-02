День молодежи в России будет отмечаться в последнюю субботу июня

В России День молодежи теперь будет отмечаться в последнюю субботу июня.

Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Таким образом, в этом году праздник выпадает на 24 июня. Ранее День молодежи отмечался в фиксированную дату — 27 июня.

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О переносе даты празднования Дня молодежи президента попросили студенты, когда 25 января Путин посетил инновационный научно-технологический центр МГУ им. Ломоносова «Воробьёвы горы». По словам одной из девушек, из-за фиксированной даты праздник иногда выпадает на будний день, когда студенты работают и сдают сессию.