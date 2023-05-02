Рецидивиста задержали за кражу девяти коробок конфет из супермаркета в Петербурге

Сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, который украл девять коробок с шоколадными конфетами из сетевого магазина на улице Композиторов в Санкт-Петербурге.

Как сообщают «Невские Новости», это произошло 29 апреля. Мужчина спрятал сладости под куртку и прошел через кассы без оплаты. Это заметила администратор супермаркета, которая попыталась догнать злоумышленника, поспешившего на улицу.

Убегавшего от работницы торговой точки вора заметил проезжавшие мимо сотрудники Росгвардии. Росгвардейцы задержали мужчину. Ранее мужчина уже был судим за грабеж, а также хранение наркотиков и психотропных веществ.