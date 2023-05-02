Глава 47 региона ознакомился с производственными площадками колонии и обсудил вопросы интеграции их в экономику Ленобласти

«В учреждениях системы исполнения наказаний созданы современные промышленные производства, которые выпускают востребованную продукцию. Продукцию, необходимую в социальной сфере, строительстве, дорожном хозяйстве, благоустройстве. Мы рассматриваем вопрос заключения соглашения о сотрудничестве с учреждениями ФСИН», — поделился глава Ленобласти.

В колонии №4, расположенной в поселке Форносово, заключенные изготавливают офисную и садовую мебель, малые архитектурные формы и даже остановочные павильоны для общественного транспорта, а также шьют одежду для дорожных и спецслужб.

Напомним, что на аппаратном совещании 20 февраля 2023 года Александр Дрозденко поручил в качестве меры профилактики организовать «ознакомительные экскурсии» в учреждения УФСИН. Такое поручение Александр Дрозденко дал на фоне коррупционных скандалов, связанных с областными органами исполнительной власти. Так, в начале февраля был задержан и отправлен под стражу зампред комитета по строительству Ленобласти Сергей Шалыгин по делу о взятке. Вскоре были уволены главы сразу двух областных комитетов.