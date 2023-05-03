Стали известны подробности убийства 13-летней Василисы

Девочка ушла из дома в воскресенье, активные поиски начались на следующий день.

Гибель 13-летней школьницы Василисы потрясла Петербург 3 мая — сообщает Фонтанка.ру. СКР уже распространил видео с места, где было закопано тело девочки. Предполагаемый убийца сам показал, где искать. На кадрах — сотрудники правоохранительных органов в ночи под дождем отбрасывают сырые комья земли, следом показывают лишь орудие убийства — обычный молоток, на рукоятке которого осталось немного алой крови.

Показания задержанного 16-летнего подростка по имени Илья, который на камеру признался, что он социопат и никогда никого не любил. Юноша хладнокровно рассказал, как заранее выкопал яму в Парголово и пригласил 13-летнюю доверчивую Василису в лес на интервью. С собой взял бывшую одноклассницу Анфису, она снимала все на камеру. Жертву Илья забил молотком, после чего друзья закопали тело и ушли домой.

Илья рассказал, что видео, которое было на камере, он переписал на компьютер. И попросил попить воды. Кадры чудовищные. Ничего не подозревающая девочка отвечает на вопросы, ее снимает камера. Вдруг Илья достает молоток и начинает наносить удары по голове сзади. Смерть наступила в считаные секунды. Василиса даже не успела вскинуть руки, чтобы защититься.

Свой поступок малолетний убийца объяснил попыткой доказать самому себе свое величие. После он хотел покончить с собой, но убить себя оказалось гораздо труднее, чем другого человека. Этот урок Илья усвоил хорошо. Завтра ему изберут меру пресечения. Впереди у него наверняка много часов общения с психиатрами, которым предстоит разгадать его загадку. Ведь самое жуткое в этом убийстве, помимо утраты человеческой жизни, то, что и Илья, и Анфиса — самые обыкновенные на первый взгляд подростки.

Фото: Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

Ранее стало известно, что в Петербурге подросток во время стрима насмерть забил молотком 13 летнюю подругу.