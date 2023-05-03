Эрмитаж оценил ущерб от обрушения части строительных лесов со здания Биржи

В Санкт-Петербурге в среду, 3 мая, продолжает бушевать сильный ветер.

Реставрацией Биржи занимается Государственный Эрмитаж. В пресс-службе музея НЕВСКИМ НОВОСТЯМ сообщили, что леса снесло ранним утром.

Сильный ветер в ночь с 2 на 3 мая обрушил часть лесов со здания Биржи на Васильевском острове в Петербурге. В сети появилось фото, на котором запечатлена часть сорванных со здания строительных лесов. Ограждения повисли над дорогой. Накануне из-за ветра в Северной столице ввели «желтый» уровень опасности. Его продлили до 4 мая.

Фото: Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

Ранее стало известно, что в Петербурге дерутся за еду: раздача бесплатной шавермы закончилась кулачным боем.