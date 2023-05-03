Украина ночью пыталась нанести удар беспилотниками по Кремлю

Сегодня ночью, 3 мая, киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента, сообщил Кремль.
Российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотных летательных аппарата, которые были нацелены на Кремль. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет.
Кремль расценивает попытку удара киевским режимом как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ.
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