Экс-солистка группы «Ленинград» выплатила режиссеру сериала «ОБЖ» пол миллиона рублей компенсации

Певица, будучи подростком, снималась в сериале «ОБЖ» и после рассказывала о якобы взрослом отношении режиссера к юным актрисам.

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс выплатила режиссеру Максиму Демченко полмиллиона рублей только после ареста трех машин и спустя полтора года после решения Приморского районного суда — пишет Фонтанка.ру.

Вокс также разместила опровержения своих слов, которые подпадали под статьи о «насильственных действиях сексуального характера», «понуждении к действиям сексуального характера», «половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и развратных действиях», у себя на странице в социальных сетях.

Демченко подал в суд на Вокс в 2020 году после выхода на Youtube нескольких шоу о жертвах шоу-бизнеса. В них певица, которая, будучи подростком, снималась в сериале «ОБЖ», рассказывала о якобы взрослом отношении режиссера к юным актрисам.

Фото: Сергей Фадеичев / ИТАР-ТАСС

Ранее стало известно, что солистка «Тату» объявила о воссоединении группы.