Он получил название «Аксай».

Новый боевой отряд примкнул к другим, который сейчас находятся на передовой линии в самых опасных районах СВО. Его возглавил опытный боевой кубанский казак с позывным Чип, представленный к званию Героя России за героизм, проявленный в зоне СВО.

«Это фактически батальонно-тактическая группа, но спектр задач имеет более широкий, который включает кроме боевой диверсионно-разведывательную деятельность», – сообщили в бригаде «Дон».

До половины бойцов отряда – опытные воины, прошедшие бои первого года СВО в рядах сводного отряда «Дон». Большинство из них награждено государственными наградами Российской Федерации. Другая половина – новички-добровольцы, однако они с момента поступления в отряд заняты боевой подготовкой под руководством более опытных соратников.

«Зная этих казаков-воинов по боям первого периода СВО, командование уверено в абсолютной надежности отряда «Аксай», который со дня на день ждет отправки в бой», – уточнили в бригаде «Дон».

Роскомнадзор координирует работу постоянной комиссии по взаимодействию со СМИ Совета при Президенте РФ по делам казачества.

Ранее стало известно, что в зону спецоперации доставили очередную гуманитарную помощь из Ленобласти.