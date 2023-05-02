В понедельник, 1 мая, в зону СВО доставили очередной гуманитарный груз из Лужского района Ленобласти.

Бойцам передали «КАМАЗ», трактор с экскаваторным ковшом и два автомобиля УАЗ, три «ГАЗели» с газовыми баллонами, комплектами для эвакуации раненых, медикаментами и гигиеническими средствами, продуктами питания и личными посылками.

Кроме того, доставлены квадрокоптеры, приборы ночного видения, тепловизоры, цифровые радиостанции и другое дорогостоящее оборудование. Об этом рассказал глава администрации Лужского района Юрий Намлиев.

Фото: Юрий Намлиев/ВКонтакте