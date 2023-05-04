В Ленобласти завершен сбор заявок от НКО на муниципальный этап конкурса грантов

Заявки поступили из 18 районов и городского округа Ленобласти. Больше всего из Всеволожского, Гатчинского, Киришского районов и Соснового Бора.

«Некоммерческий сектор в регионе расширяется, все больше активистов Команды 47 объединяются и создают собственные социальные проекты. Отбирать из них наиболее перспективные гораздо эффективнее на местном уровне. Первый муниципальный конкурс вступает в решающий этап ― и я надеюсь, что по его итогам победят самые лучшие, самые нужные людям проекты», ― отметила председатель регионального комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

Отметим, что муниципальный этап конкурс на грант губернатора проходит в регионе впервые. В каждом районе муниципальном образовании победит по 4 организации, на реализацию своих проектов они получат по 250 тысяч рублей. Специалисты рассмотрят заявки до 22 мая.

Вам будет интересно Два проекта из Ленинградский области впервые получили грант в размере 1,3 млн рублей Гранты на реализацию своих проектов в конкурсе молодежных проектов Росмолодёжь.Гранты выиграли студенты из ЛГУ имени Пушкина Проект «Туристическая ойкумена» предполагает проведение... 26.04.2023 123

Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.

Для получения поддержки необходимо:

1. Заполнить форму

2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)

3. Получить поддержку.

Ресурсный благотворительный центр «Штаб Квартира» предоставляет бесплатные услуги для НКО от образовательных программ повышения квалификации, до фотосессий проекта, видеосопровождения, юридических консультаций и даже готово предоставить помещение в СПб для проведения мероприятий.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.