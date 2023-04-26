Гранты на реализацию своих проектов в конкурсе молодежных проектов Росмолодёжь.Гранты выиграли студенты из ЛГУ имени Пушкина

Проект «Туристическая ойкумена» предполагает проведение туристско-краеведческих походов и палаточных лагерей в разных районах региона, а проект «ЛГУворкинг» — это открытое молодёжное пространство на территории университета, созданное для раскрытия творческого потенциала студентов.

«Эта победа для нас первая и потому очень важная. Впервые региональный ВУЗ одержал победу в грантовом конкурсе Росмолодёжи, мы взяли целых два проекта. Этот результат — плод совместной работы. И победа закрепила истину, — хорошая идея и ее грамотное оформление — залог успеха», — прокомментировала председатель комитета по молодежной политике Марина Григорьева.

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