На Румболовской горе прошло возложение цветов воинам Великой Отечественной войны

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Участники процессии провели «субботник» в Румболовском парке.

4 мая коллектив «Учебно-методического центра по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области», посвятил предстоящему празднованию Дня Победы.

Торжественное мероприятие прошло на Румболовской горе. Дружным трудовым составом участники процессии посетили комплекс памятников, возложили цветы воинам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны и провели «субботник» в Румболовском парке.

На Румболовской горе прошло возложение цветов воинам Великой Отечественной войны субботник, Румболовский парк, возложение цветов
На Румболовской горе прошло возложение цветов воинам Великой Отечественной войны субботник, Румболовский парк, возложение цветов
На Румболовской горе прошло возложение цветов воинам Великой Отечественной войны субботник, Румболовский парк, возложение цветов

Ранее стало известно, что «Добрый субботник» в стиле милитари прошел в Петербурге.

Автор