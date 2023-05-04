На Румболовской горе прошло возложение цветов воинам Великой Отечественной войны

Участники процессии провели «субботник» в Румболовском парке.

4 мая коллектив «Учебно-методического центра по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области», посвятил предстоящему празднованию Дня Победы.

Торжественное мероприятие прошло на Румболовской горе. Дружным трудовым составом участники процессии посетили комплекс памятников, возложили цветы воинам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны и провели «субботник» в Румболовском парке.

Ранее стало известно, что «Добрый субботник» в стиле милитари прошел в Петербурге.