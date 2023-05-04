Стало известно, сколько ветеранов осталось в 2023 году в Петербурге

Статистику обнародовала председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова на пресс-конференции ТАСС, приуроченной ко Дню Победы. Об этом сообщают «Невские Новости».

На момент подготовки публикации в Санкт-Петербурге проживает 57 тысяч ветеранов и 2000 участников военных действий 1941-1945 годов. Статистика свидетельствует о том, что число ветеранов, проживающих в городе, с 2022 года сократилось на 8 тысяч человек.

Елена Фидрикова также рассказала о 140 инвалидах войны, получающих социальную поддержку.

«1273 ветерана награждены медалью «За оборону Ленинграда», 49 тысяч человек награждено знаком «Жителю блокадного Ленинграда», – сообщила представитель комитета

В общей сложности в Санкт-Петербурге осталось 6000 тружеников тыла и более 5000 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.