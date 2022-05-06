Георгиевская ленточка: что мы о ней знаем?

Близится знаменательное событие — День Победы. Традиционно сложилось, что праздничные мероприятия сопровождаются людьми, на чьей одежде прикреплена Георгиевская ленточка. Почему одним из символов праздника является именно она, как лента появилась и откуда взялась соответствующая расцветка, рассказываем в нашем материале.

Возникновение Георгиевской ленточки

Георгиевская лента была учреждена Екатериной Второй в период русско-турецких войн XVIII века. Она прикреплялась к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту, Георгиевской медали. Первоначально состояла из трех черных и двух желтых полос. Цветовая гамма подобрана не случайно. Основная версия такова: черный цвет символизирует дым, а оранжевый — пламя. Но на практике в разные годы желтый цвет варьировался от золотисто-соломенного до светло-оранжевого. Согласно другой, где подчеркивается принадлежность к Российской империи, полоса черного цвета соответствует расцветке двуглавого орла на гербе, а оранжевая являет собой его золотое обрамление. Название лента получала от имени Георгия Победоносца, который по народным традициям считается покровителем войнов. Отсюда и последняя версия. Она говорит в пользу того, что черные полосы символизируют мученическую смерть Святого, а оранжевые направлены показать чудо в его воскрешении.

Окончательно современный вид Георгиевской ленты был закреплен в 1913 году, накануне Первой мировой.

Когда и как официально ввели Георгиевскую ленту?

Вопреки распространенному заблуждению, Георгиевский крест со всем знакомой лентой не был «узаконен» советским правительством или официально разрешен к ношению военнослужащими Красной Армии. После начала Великой Отечественной войны мобилизовали много людей старших возрастов, среди которых были участники Первой мировой, награжденные Георгиевскими крестами. Такие военнослужащие носили награды «явочным порядком», в чем им никто не препятствовал.

А с осени 1941 года частям, соединениям и кораблям, за мужество и героизм их личного состава который они проявили при защите Отечества, присваивалась почетная Гвардейская лента.

9 мая 1945 года учреждена Указом Президиума ВС СССР медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Сочетанию цветов ленты, которой обтянута орденская колодка к медали, соответствует цветам современной Георгиевской ленточке.

Возникновение акции с применением Георгиевской ленты

Акция «Георгиевская ленточка» проходит с 2005 года по инициативе «РИА Новости» и РООСПМ «Студенческая община». С тех пор акция стала традиционной и проводится ежегодно на средства предприятий и государственного бюджета с 24 апреля по 12 мая. Георгиевские ленточки распространяются в более чем 30 странах.

Как отмечают организаторы, главной целью акции «стало стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить».

Одной из задач мероприятий с Георгиевской ленточкой также является привлечение внимания людей к проблемам ветеранов.

Мнение жителей Ленобласти о символе воинской славы

Редакция ivbg.ru провела опрос среди читателей в соцсети «ВКонтакте» о восприятии Георгиевской ленточки. В опросе приняли участие почти 500 человек.





Согласно результатам, более 65% (308 человек) респондентов считают ленту неотъемлемым символом Дня Победы и планируют приколоть ее к одежде в праздничный день. Свыше 19% опрошенных (90 человек) отметили, что уважают значение символа, но уверены, что носить должен только тот, кто действительно заслужил. Равнодушно относятся к традиционному атрибуту 9 мая 6% (27 человек). Ажиотаж по поводу Георгиевской ленты напрягает почти 5% респондентов (22 человека). Чуть меньше (3% или 12 человек) опрошенных заявили, что их сильно раздражает использование ленты не по назначению и всего 12 человек обозначили твердое «нет» всему, что связано с указанным атрибутом.

В комментария к опросу одна из участниц отметила, что не знает как этично поступать с ленточкой после праздника.

«Давно моя мама покупала календари с фото иконы. По окончании года мы не знали что сделать с этим календарем — иконой. Выкинуть рука не поднималась. С георгиевской лентой у меня аналогичный вопрос. Выкинуть страшно, она не вечная, и хранить нет смысла», — написала она.

Каков к одекс акции «Георгиевская ленточка»

Регламент использования георгиевских ленточек определяется «Кодексом Георгиевской ленточки», состоящим из 11 пунктов. Акция финансируется государством, органами местного самоуправления, а также коммерческими и иными организациями. По идее инициаторов акции, ленточка должна распространяться бесплатно.

Акция «Георгиевская ленточка» — не коммерческая и не политическая. Цель акции — создание символа праздника — Дня Победы. Этот символ является выражением нашего уважения к ветеранам, данью памяти павшим на поле боя, благодарностью людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году. «Георгиевская ленточка» не является геральдическим символом. Это символическая лента, реплика традиционного биколора Георгиевской ленты. Не допускается использование в акции оригинальных наградных Георгиевских или Гвардейских лент. «Георгиевская ленточка» — символ, а не награда. Она не может быть объектом купли-продажи. «Георгиевская ленточка» не может служить для продвижения товаров и услуг. Не допускается использование ленты в качестве сопутствующего товара или элемента товарной упаковки. Лента распространяется бесплатно. Не допускается выдача ленточки посетителю торгового учреждения в обмен на покупку. Не допускается использование «Георгиевской ленточки» в политических целях любыми партиями или движениями. «Георгиевская ленточка» имеет одну или две надписи: название города/государства, где произведена ленточка. Другие надписи не допускаются. Это символ несломленного народа, который боролся и победил нацизм в Великой Отечественной войне.

Этика ношения Георгиевской ленточки

Акция подвергается критике за то, что не побуждает людей к активным действиям. Для многих это просто превратилось в элемент декора. Сами ленточки пачкаются и теряют презентабельный внешний вид.

Этически правильным считается прикреплять символ ближе к сердцу в форме петли, галочки, простого бантика или бантика-восьмерки с помощью булавки. В 2017 году добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» установили ограничения по ношению Георгиевской ленточки. Ее нельзя фиксировать на сумках, рюкзаках, на машинах и внутри них. Запрещается надевать ленту в качестве браслета, вплетать в волосы и носить ниже пояса. Сам праздничный символ должен находится в отличном состоянии: выглажен, без пятен, дыр, торчащих ниток и прочего. В ином случае атрибут следует заменить на новый.

Как поступить с лентой после 9 мая?

Многие люди задаются вопросом, что делать с лентой после праздника. Часто можно увидеть в соцсетях конфликты на этой почве, подкрепленные изображениями Георгиевских ленточек, валяющихся на земле или привязанных к деревьям. Если вдуматься, то наилучшее решение — поступить с лентой так же, как и с другими символами: убрать в шкатулочку и хранить. Четких действий в кодексе акции после окончания празднования нет.

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Нововведение

В середине апреля 2022 года «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, согласно которому Георгиевскую ленточку хотят приравнять к символам воинской славы, а за его публичное осквернение назначить административную и уголовную ответственность. По мнению авторов проекта, подобные действия помогут исключить неподобающее использование традиционного праздничного атрибута к 9 мая и избежать сопутствующих этому нападок.