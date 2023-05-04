Во время патриотической акции под Петербургом развернули георгиевскую ленту длиной 300 метров

Ранее легендарное полотно побывало в Донецкой и Луганской народных республиках и Москве.

В грандиозной акции приняли участие жители Ленобласти: школьники, волонтеры и курсанты МЧС — всего 650 человек. Об этом сообщает Online 47.

Черно-оранжевое полотно затрепетало в руках патриотов возле музея «Прорыва блокады Ленинграда». Это знаковое место для всех жителей Петербурга и Ленобласти — отсюда начался прорыв блокады в далекие годы Великой Отечественной войны. Честь быть следующим городом, развернувшим символ Великой Победы, выпала Туле.

Фото: МЧС России

Ранее стало известно, сколько ветеранов осталось в 2023 году в Петербурге.