Импортную рыбу на российских прилавках заменили морепродукты

Гнет западных санкций привел рынок в замешательство.

Вместо позвоночных хордовых селедок, которых стало на 20 % меньше, к нам через границу хлынули потоки моллюсков и членистоногих. Их импорт подскочил с начала года в целом на 37 % — сообщает Фонтанка.ру.

Как отмечают эксперты одного из крупнейших импортеров рыбы и морепродуктов Defa group, общий объем ввезенной в Россию рыбы за первый квартал 2023 года в сравнении с прошлогодним все же немного подрос — на 25 тысяч тонн. Впрочем, процесс трансформации и прироста импорта идет крайне неравномерно. Так, огромные — более чем вдвое — потери несет селедка, пангасиус и телапия. В целом, к примеру, через порт Петербурга импорт рыбы в 2022 году обрушился вдвое.

Все дело в том, что рыбная отрасль в России экспортоориентированная. Изменить это положение дел пока не выходит. Пока же вместо форели можно налегать на мидии, креветки и кальмары. Благо, их теперь становится не только больше, они теперь стали и дешевле (по 400–500 рублей за килограмм в крупных магазинах). Даже экзотические каракатицы в петербургских супермаркетах теперь оказываются дешевле лосося.

Ранее стало известно, что импортные алкогольные бренды возвращаются в Россию параллельными путями.