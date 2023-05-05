Александр Дрозденко лично поздравил Августу Кострубину из Мурино с наступающим Днём Победы

Губернатор Ленобласти навестил ветерана Великой Отечественной войны Августу Кострубину, награжденную медалью «За оборону Ленинграда»

«Поздравляю вас с наступающим Днём Победы. Самое главное — здоровья вам, долгих лет жизни. Оставайтесь и дальше такой же бодрой и красивой», — сказал глава региона.

Августа Сергеевна родилась в 1930 году, в 2 года с семьей переехала в Ленинград, где мама работала в совхозе. Отец девочки погиб в 1940 году. Во время ВОВ Августина трудилась в трудовом отряде, который занимался выращиванием овощей. 9 марта 1944 года за смелость, стойкость и трудолюбие пятеро школьников 14-ти лет, в том числе юная Августа, были награждены медалями «За оборону Ленинграда». В Мурино Августа Сергеевна переехала в 2019 году.

В этом году глава 47 региона уже лично поздравил нескольких ветеранов Великой Отечественной Войны с наступающим Днем Победы: Дмитрия Михайловича Ревина из Тосно, Василия Васильевича Рябинина — одного из первых строителей Соснового Бора, Анастасиию Федоровну Гарбуз, которая в этом году празднует вековой юбилей.