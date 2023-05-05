Александр Дрозденко обсудил со школьниками Мурино значение акции «Бессмертный полк»

Открытый урок, посвященный «Бессмертному полку», глава Ленобласти провел сегодня, 5 мая, в Муринском центре образования №2.

«Для меня, как для любого жителя России, для любого, кто родился и жил в СССР, «Бессмертный полк» — это дань памяти и уважения героям своей семьи, кто встал на защиту Родины, не жалея своих жизней, отдавая все, что было. 9 мая — это самый важный, самый главный, народный праздник нашей страны», — сказал Александр Дрозденко.

На встречу и губернатор и школьники пришли с портретами своих родных — участников ВОВ. Ребята рассказали Александру Юрьевичу о своих героях, о том, как сохраняют память о близких в их семьях.

9 мая ленинградцам предлагается заменить свой аватар в социальной сети на портрет героя семьи. Напомним, традиционного из соображений безопасности очного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет. Празднично оформить портрет своего героя можно в специальном онлайн-конструкторе на официальном сайте движения «Бессмертный полк России».