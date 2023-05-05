ФосАгро высадила в Ленобласти 1 500 саженцев ели

В рамках традиционной экологической акции сотрудники Волховского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»), представители администрации и экологического совета Волховского района, ученики волховской «ФосАгро-школы» и Сясьстройской школы №2, а также воспитанники АНО «ДРОЗД-Волхов» высадили полторы тысячи саженцев ели на бывшей несанкционированной свалке вблизи села Колчаново Волховского района Ленинградской области.

«Свалка на данном участке образовалась еще в начале 1990-х годов, после переноса лесничества в соседнюю деревню Алексино. До этого тут был лес, подсобное хозяйство, конюшня и администрация лесничества. К сожалению, все это было утрачено, и здесь образовалась стихийная свалка. С 2020 года мы занимаемся лесоразведением на данном участке», – прокомментировал начальник отдела экологии и природопользования ВФ АО «Апатит» Дмитрий Афонин.

Волховский филиал АО «Апатит» при помощи подрядной организации расчистил заброшенный участок земли и подготовил борозды для дальнейшего озеленения. В скором времени здесь появится еловый лес. На этот раз к посадке были подготовлены трехгодовалые саженцы ели, выращенные в Лодейнопольском государственном питомнике. Ранее, в 2021 году, компания высадила здесь 4 870 елей, а в 2022 году – еще 1 460. Проект по лесоразведению на данном участке рассчитан до 2026 года.

Юные участники экологической акции, вооружившись лопатами и перчатками, с удовольствием посадили пятнадцатисантиметровые саженцы и оценили важность восстановления лесных ресурсов: задавали вопросы экологам, помогали взрослым и делились впечатлениями друг с другом. На память об экологической акции сотрудники ВФ АО «Апатит» подарили детям «растущие карандаши», в колпачке которых находятся семена ели и сирени, – теперь ребята вместе с родителями смогут озеленить и украсить свои дворы.

«Мне было очень интересно высаживать маленькие елочки. Думаю, что каждый из нас может заботиться о природе, ведь так мы спасаем планету. Если мы не будем творить добрые дела, а только мусорить и вредить природе, то в будущем у нас не будет кислорода», – поделилась своими впечатлениями футболистка команды «Татьяна», воспитанница АНО «ДРОЗД-Волхов» София Игнатьева.