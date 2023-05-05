ВОЗ: пандемия COVID-19 окончена

Всемирная организация здравоохранения отменяет статус пандемии для COVID-19, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Тедрос Гебрейесус отметил, что в течение последнего года комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ тщательно анализировал данные и рассматривал вопрос о том, когда наступит подходящее время для снижения уровня опасности ситуации с COVID-19.

«Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC) COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии», – сообщил Тедрос Гебрейесус на брифинге

Гендиректор ВОЗ добавил: такое решение не означает, что COVID-19 перестал представлять угрозу.