На участке белоруса в Выборгском районе нашли 100 кустов и 1,6 кг измельченного наркотика

Правоохранители 4 мая посетили участок 42-летнего гражданина Беларуси в поселке Ермилово в Выборгском районе.

В доме обнаружены 88 кустов наркосодержащих растений, еще 12 сушилась. Рядом лежала пара пакетов с измельченным растением общим весом около 1,6 килограмма.

Уголовное дело о покушении на хранение и сбыт наркотиков в крупном размере заведено 5 мая. Подозреваемый процессуально задержан на двое суток, решается вопрос об избрании меры пресечения.