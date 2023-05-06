Врач-диетолог назвала самый полезный гарнир к шашлыку. Кроме пользы, он еще и вкусный

По словам диетолога Елены Соломатиной, самым полезным гарниром из всех возможных будут блюда, приготовленные из овощей, зелени, фруктов и ягод. Главный плюс овощей и фруктов (в том числе соуса из ягод) – они помогают организму быстрее и легче переваривать продукт.

А чем дольше мясо находится в желудочно-кишечном тракте, тем выше шанс развития онкологии. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Большое количество клетчатки помогает вывести мясные продукты распада. А хлорофилл обладает бактерицидным свойством. Также зелень стимулирует рост бактерий, которые кормят полезный микробиом и снижают факторы воспаления в кишечнике. Особенно полезен зеленый лук», – рассказала Елена Соломатина

Свежие овощи можно запечь на гриле. Любители фруктов могут добавить к мясу киви, гранат, ананас или папайю.

«Клюква и брусника, крыжовник, кислая слива станут хорошим гарниром к шашлыку. Из этих ягод можно делать полезные соусы, которые будут хорошо сочетаться с мясом. Кислота помогает его переваривать», – отметила Елена Соломатина

Разумным решением будет отказаться от следующих гарниров к шашлыку: вот молочные продукты, сыры, пирожные, копчености, выпечка с мясом.