Названы пять ошибок на собеседовании с работодателем, которые будут стоить вам работы

Эксперты платформы hh.ru рассказали, какие ошибки соискатели чаще всего допускают во время собеседований.

1. Вы ненавидите бывшего руководителя и не скрываете этого.

Или ненавидите бывших коллег. Или всю компанию целиком. Подобными эмоциями можно поделиться с близкими людьми, но точно не стоит демонстрировать их потенциальному работодателю. Он останется в больших сомнениях: действительно ли в той компании так все ужасно или это с вами что-то не так. А может быть, наоборот, сразу сделает выводы не в вашу пользу, если до этого слышал о той компании только хорошее. Но главное, подобные признания демонстрируют, что кандидат не знаком с элементарным правилом делового этикета.

2. Вы рассказываете многого подробностей, не имеющих отношения к работе.

Некоторые кандидаты в ответ на стандартную просьбу рекрутера рассказать о себе любят начать издалека, чуть ли не со школы. И рассказывают много подробностей, не имеющих отношения к работе. Университетские успехи важны, если вы вчерашний выпускник. А вот если вы закончили учебу лет 10 назад, то вдаваться в ее подробности не стоит, каким бы успешным студентом вы ни были. Сейчас от вас хотят услышать, чего вы добились за последние 3-5 лет.

Рассказ о себе не должен занимать больше 2−3 минут. Для уверенности отрепетируйте его дома или прокрутите в голове по дороге на собеседование.

3. Рассказывать о хобби на собеседовании – всегда риск.

Некоторые достигают в своих увлечениях большего, чем на работе. Однако рассказывать о хобби на собеседовании – всегда риск. Предугадать мнение работодателя на этот счет невозможно: он – человек со своим мнением и стереотипами. Одни уверены, что спортсмены – лучшие сотрудники, другие – наоборот. Для одних фотограф – это инфантильный и ленивый работник, для других – творческий человек со своим взглядом на мир, которого оценят в коллективе.

4. У вас личные проблемы.

Работодатели – не психотерапевты. Рассказ о личных трагедиях ставит интервьюера в неловкое положение: он пригласил кандидата на деловую встречу. Пытаться разжалобить ради желанной работы не стоит. Редкая компания согласится трудоустроить кандидата, руководствуясь таким мотивом.

5. Вы не хотите терять время – можно сразу к делу?

Очень самоуверенные кандидаты воспринимают рекрутеров как лишний этап на пути к встрече с непосредственным руководителем. И требуют провести сразу к нему. Стоит ли удивляться, что на этом собеседование и заканчивается? Рекрутеры работают в компаниях не просто так – им поручают первичный отсев, чтобы вечно занятые руководители встретились только с теми, кто уже проверен на мотивацию, соответствие принятой в компании корпоративной культуре и прочим требованиям.