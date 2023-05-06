Пытался выбросить наркотики из авто: наркокурьеров с крупной партией задержали в Петербурге

Полицейские задержали наркокурьеров с крупной партией запрещенного вещества в Санкт-Петербурге. Их Chevrolet Camaro остановили 5 мая возле дома № 34 на Дачном проспекте.

В автомобиле находились 30-летний житель Сыктывкара и 30-летний петербуржец. Горожанин при задержании попытался выбросить из иномарки прозрачный пакет с кристаллообразным веществом.

Экспертиза установила, что в нем находился наркотик массой 498 граммов. По факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере заведено уголовное дело.