Пытался выбросить наркотики из авто: наркокурьеров с крупной партией задержали в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Полицейские задержали наркокурьеров с крупной партией запрещенного вещества в Санкт-Петербурге. Их Chevrolet Camaro остановили 5 мая возле дома № 34 на Дачном проспекте.

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Фото: здесь и далее ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В автомобиле находились 30-летний житель Сыктывкара и 30-летний петербуржец. Горожанин при задержании попытался выбросить из иномарки прозрачный пакет с кристаллообразным веществом.

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Экспертиза установила, что в нем находился наркотик массой 498 граммов. По факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере заведено уголовное дело.

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