Пытался выбросить наркотики из авто: наркокурьеров с крупной партией задержали в Петербурге

Полицейские задержали наркокурьеров с крупной партией запрещенного вещества в Санкт-Петербурге. Их Chevrolet Camaro остановили 5 мая возле дома № 34 на Дачном проспекте.
В автомобиле находились 30-летний житель Сыктывкара и 30-летний петербуржец. Горожанин при задержании попытался выбросить из иномарки прозрачный пакет с кристаллообразным веществом.
Экспертиза установила, что в нем находился наркотик массой 498 граммов. По факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере заведено уголовное дело.
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26.12.2022 3048