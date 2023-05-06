Мошенники убедили пенсионера продать квартиру в Петербурге и перевести им около 7 млн рублей

В полицию Адмиралтейского района 5 мая обратился 68-летний пенсионер. В период с 7 апреля по 3 мая ему на мобильный телефон неоднократно поступали звонки от неизвестных.

Злоумышленники убедили его продать квартиру на Рижском проспекте Санкт-Петербурга и перевести через банкоматы на указанные ими счета вырученные от продажи деньги, а также личные средства. Общая сумма ущерба составила 6 млн 882 тыс. рублей.

Решается вопрос об уголовном деле, ведется розыск причастных к совершению преступления.