Четвероклассник умер после трех визитов скорой в Колпино. Почему медики отказали в госпитализации?

Как сообщал ivbg.ru, девятилетний мальчик умер после нескольких визитов скорой помощи в Колпино. По мнению врачей, госпитализация ему не требовалась.

Мальчик скончался в своей кровати. Известно, что ребенок страдал эпилепсией. Тело школьника направили в морг для установления причины смерти.

Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов прокомментировал «Невским Новостям» решение медицинских работников в отказе отвозить ребенка в больницу.

«Решение о госпитализации принимает бригада скорой помощи. Предполагаю, что на момент их визита у мальчика действительно не было показаний к госпитализации. И даже если мать просила увезти ребенка в больницу, врачи могли отказать. Эпилептические приступы не являются основанием для госпитализации. В любом случае, прояснить картину поможет экспертиза и расследование», – рассказал Алексей Белов