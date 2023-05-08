Комитет Ленинградской области по транспорту поздравил ветерана-железнодорожника

Автор: Анастасия Щербакова
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Марков Павел Федорович отметил день рождения накануне Дня Победы.

Павел Федорович — ветеран-железнодорожник, прошёл немецкие концлагеря, голод, войну и до сих пор передаёт свой огромный опыт молодым железнодорожникам! Комитет Ленинградской области по транспорту накануне Дня Победы передал свои поздравления.

Председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк поздравил Павла Федоровича, пожелал здоровья, долгих лет счастливой жизни в окружении супруги, детей, внуков и правнуков и пригласил в Комитет для встречи с начинающими свой трудовой путь сотрудниками.

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Фото: Комитет Ленинградской области по транспорту

Ранее стало известно, что сегодня в Доме офицеров Западного военного округа поздравляли ветеранов и военнослужащих.

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