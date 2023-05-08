Под Тосно столкнулись две иномарки и грузовик

Пострадали женщина и ребенок.
На подъезде к Петербургу в Тосненском районе Ленинградской области столкнулись три автомобиля. Среди пострадавших оказался ребенок — сообщает 47news.
8 мая в 13:35 в экстренные службы поступил сигнал о ДТП у поселка Войскорово на 663-м километре трассы М-11 «Нева».
По предварительной информации, столкнулись три автомобиля, двигавшиеся в попутном направлении: грузовик Volvo и две легковых иномарки – Mercedes и BMW.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
Ранее стало известно, что грузовая Scania улетела в кювет на трассе «Псков».