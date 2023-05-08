Вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк приняла участие в торжественно-траурной церемонии на Пискарёвском кладбище

По случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне делегация администрации Ленинградской области провела возложение цветов к могилам защитников Родины.

В состав делегации вошли члены областного Правительства, депутаты Законодательного Собрания, представители общественных объединений.

«Мы чтим память о наших героях и будем вечно благодарны тем, кто отдал свои жизни за нашу свободу и независимость, за восстановление мира.

Наш общий долг сегодня — сохранить и передавать через поколения память о них, и о тех тяжелых годах

и невероятных испытаниях, через которые прошёл многонациональный Советский народ. Сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне — крайне важная государственная задача во всем мире. И сегодня все россияне являются свидетелями последствий политики Запада искажения или подмены исторической правды. Мы защитим нашу память, нашу свободу и правду. Вечная слава героям-защитникам Отечества!», — Анна Данилюк.

Ранее стало известно, что сегодня в Доме офицеров Западного военного округа поздравляли ветеранов и военнослужащих.