Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем Победы

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днем Победы.
«Сегодня каждый из нас испытывает особое, щемящее чувство. Ведь 9 мая — это не только большой общенародный праздник, это день, когда вспоминаешь историю своей семьи, своих родных, тех, кто пережил войну, кто сражался, погиб… Эта память живет в наших сердцах, и никому не дано ее отнять», — говорится в поздравлении.
Он также передал слова поддержки защитникам, которые сегодня в зоне СВО продолжают дело поколения победителей. Губернатор пожелал ветеранам и всем жителям Ленобласти крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
«С праздником! С Днем Победы!» — сказал глава региона.
Вам будет интересно
Во время Великой Отечественной войны произошло много трагических событий, но были также и различные казусные ситуация и героические подвиги. Многие...
09.05.2023 482