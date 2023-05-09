Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем Победы

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днем Победы.

«Сегодня каждый из нас испытывает особое, щемящее чувство. Ведь 9 мая — это не только большой общенародный праздник, это день, когда вспоминаешь историю своей семьи, своих родных, тех, кто пережил войну, кто сражался, погиб… Эта память живет в наших сердцах, и никому не дано ее отнять», — говорится в поздравлении.