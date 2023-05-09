Куда сходить 9 мая в Ленобласти

В этом году Россия отмечает 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Разные города подготовили для жителей торжественную программу, и Ленобласть, конечно, не исключение. В частности, во всех районах пройдут акции памяти, торжественные митинги, церемонии возложения цветов, праздничные концерты. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко примет участие в торжественных мероприятиях в Гатчине.
С более подробным расписанием основных мероприятий Ленобласти, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться по ссылке.
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