Путин выступил с речью на параде Победы: против России развязана война, но страна обеспечит свою безопасность

Президент России Владимир Путин выступил с речью на параде Победы на Красной площади. Он поздравил всех с праздником Победы, после чего сказал, что против России вновь развязана война.

«Сегодня цивилизация вновь находится на решающем рубеже. <…> Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — пообещал глава государства.

Он добавил, что для России нет недружественных и враждебных народов «ни на Западе, ни на Востоке». По его словам, Россия, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет «видеть будущее мирным, свободным и стабильным».