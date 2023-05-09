На Дворцовой площади Петербурга прошел парад Победы — фото

В Петербурге завершился главный Парад Победы в честь 9 мая. Он продлился меньше часа.

В самом параде приняли участие 4 тысячи человек. Это кадеты, суворовцы, юнармейцы, курсанты военных училищ и академий, действующие военнослужащие подразделений Западного военного округа. Впервые от училища МЧС был сформирован женский парадный расчет. И более 80 единиц техники — танк Т-34, мотоциклы ТИЗ-АМ, М-72 и другие.

Фото: Михаил Огнев, "Фонтанка.ру"

Парад Победы также прошел в столице Ленобласти. По улицам Гатчины проехала современная военная техника.