Комитет МСУ Ленобласти почтил память героев Великой Отечественной войны

Сотрудники комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти 9 мая почтили память героев Великой Отечественной войны.

Председатель комитета Лира Бурак поздравила жителей с Днем Великой Победы и призвала помнить героев.

«В это день мы чтим память всех, кто самоотверженно боролся с фашизмом за свободу и независимость нашей Родины. Мы благодарим всех ветеранов и участников той трагической войны за их бессмертный подвиг!» — сказала Лира Бурак.