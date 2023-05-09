Комитет МСУ Ленобласти почтил память героев Великой Отечественной войны

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Сотрудники комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти 9 мая почтили память героев Великой Отечественной войны.

Председатель комитета Лира Бурак поздравила жителей с Днем Великой Победы и призвала помнить героев.

«В это день мы чтим память всех, кто самоотверженно боролся с фашизмом за свободу и независимость нашей Родины. Мы благодарим всех ветеранов и участников той трагической войны за их бессмертный подвиг!» — сказала Лира Бурак.

Видео: комитет МСУ Ленобласти
Вам будет интересно
Комитет МСУ Ленобласти почтил память героев Великой Отечественной войны МСУ, Ленобласть, День Победы
На Дворцовой площади Петербурга прошел парад Победы - фото
В Петербурге завершился главный Парад Победы в честь 9 мая. Он продлился меньше часа. В самом параде приняли участие 4 тысячи...
09.05.2023 28
Автор