ФСБ зафиксировала рост числа въезжающих из Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии и Польши

Число въездов граждан Евросоюза в Россию в январе — марте 2023 года увеличилось на 11,8% по сравнению с прошлым годом, пишет РБК со ссылкой на данные ФСБ.
Чаще всего в страну въезжали граждане Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Польши. Всего в этом году европейцы совершили уже 113,9 тыс. поездок в Россию, хотя в 2022-м этот показатель составил 101,9 тысячи.
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16.04.2023 320