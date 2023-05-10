Каждому пятому жителю Ленобласти задерживали зарплату за прошедший год

За последний год каждый пятый житель Ленобласти — 19% — сталкивался с задержками заработной платы.
Из них только 5% единожды оказывались в такой ситуации. А вот у 14% жителей зарплату задерживают постоянно, об этом свидетельствует опрос hh.ru.
Чаще всего на задержки оплаты труда жаловались представители ресторанно-гостиничного бизнеса и общепита, а также работники сферы искусства, массмедиа и строительства. Реже всего — юристы, медики и специалисты в сфере закупок и тендерных процедур.
Примечательно, что в большинстве случаев работодатели, которые задерживали выплату зарплаты вообще никак не объясняли почему это происходит. При этом каждый третий начальник, задерживающий своим сотрудникам зарплату, объяснил это внутренними финансово-экономическими проблемами в деятельности компании.
У 75% местных респондентов пока не было проблем со своевременной выплатой зарплаты. Остальные 6% опрошенных вовсе не работали последний год.