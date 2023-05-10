В Ленобласти за сутки выявили 11 новых случаев COVID-19

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 11 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 10 мая.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
  • Всеволожский район: Кудрово (+1), Янино-1 (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+1).
  • Киришский район: Кириши (+5).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+1).
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09.05.2023 97

 

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