В Ленобласти за сутки выявили 11 новых случаев COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 11 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 10 мая.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).

Всеволожский район: Кудрово (+1), Янино-1 (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+1).

Киришский район: Кириши (+5).

Подпорожский район: Подпорожье (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+1).