В Ленинградской области действует запрет на использование беспилотников

В Ленобласти с 7 мая официально запрещено использование беспилотников, соответствующее постановление подписал губернатор региона.
Ограничение не коснется органов государственной власти, органов местного самоуправления, их подведомственных организаций и других организаций, действующих по договорам с вышеупомянутыми. Запрет будет действовать до снятия режима (уровня) базовой готовности, введенного указом президента в октябре 2022 года.
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03.05.2023 196