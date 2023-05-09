В Ленинградской области действует запрет на использование беспилотников

В Ленобласти с 7 мая официально запрещено использование беспилотников, соответствующее постановление подписал губернатор региона.

Ограничение не коснется органов государственной власти, органов местного самоуправления, их подведомственных организаций и других организаций, действующих по договорам с вышеупомянутыми. Запрет будет действовать до снятия режима (уровня) базовой готовности, введенного указом президента в октябре 2022 года.