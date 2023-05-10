120 площадок в этом году будут доступны для посещения в «Ночь музеев»

С 20 на 21 мая в рамках мероприятия свои двери впервые откроют 13 музеев.
В этом году к акции «Ночь музеев» в Петербурге подключились 120 площадок — пишет ТАСС. В прошлом году лидерами по продажам были большой зал филармонии и музей артиллерии. В этом же особую привлекательность составят небольшие площадки.
Куратор проекта Наталия Яблонская отметила, что билеты в музей метро на Одоевского были раскуплены в считанные секунды.
Фото: Руслан Слепов/artnight.ru
Ранее стало известно, что в Петербурге в рамках мероприятия «Ночь музеев» 20-21 мая будут запущены четыре автобусных маршрута.