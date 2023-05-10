В воду Гладышевского заказника выпустили 15 тысяч рыб молодого лосося

На территории Гладышевского заказника в Ленобласти выпустили более 15 тысяч представителей молоди атлантического лосося.

Сеголетки вырастили на предприятии ФГБУ «Главрыбвод». Перед выпуском специалисты проверили документы и справки об отсутствии болезней, после чего замерили температуру в реке и в цистерне – градус не должен сильно отличаться, чтобы в естественной среде рыба чувствовала себя так же хорошо, как и в искусственной, в которой она выращивалась.

Фото: Госветслужба Ленобласти