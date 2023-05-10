В воду Гладышевского заказника выпустили 15 тысяч рыб молодого лосося

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

На территории Гладышевского заказника в Ленобласти выпустили более 15 тысяч представителей молоди атлантического лосося.

Сеголетки вырастили на предприятии ФГБУ «Главрыбвод». Перед выпуском специалисты проверили документы и справки об отсутствии болезней, после чего замерили температуру в реке и в цистерне – градус не должен сильно отличаться, чтобы в естественной среде рыба чувствовала себя так же хорошо, как и в искусственной, в которой она выращивалась.

В воду Гладышевского заказника выпустили 15 тысяч рыб молодого лосося лосось, Ленобласть, Гладышевский заказник
В воду Гладышевского заказника выпустили 15 тысяч рыб молодого лосося лосось, Ленобласть, Гладышевский заказник
Фото: Госветслужба Ленобласти
Вам будет интересно
В воду Гладышевского заказника выпустили 15 тысяч рыб молодого лосося лосось, Ленобласть, Гладышевский заказник
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Корюшка идет!»
В Новой Ладоге Ленобласти 13 мая пройдет пятый юбилейный гастрономический фестиваль «Корюшка идет!». Гостей праздника ждут театрализованное шоу, гастрономические мастер-классы, конкурс...
30.04.2023 225
Автор