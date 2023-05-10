В посёлке Романовка рецидивист украл с выставки пистолет-пулемёт

Вечером 9 мая бойцы Росгвардии во время патрулирования в поселке Романовка (Всеволожский район, Ленобласть) остановили мужчину, который, явно нервничая, нес в руках подозрительный сверток.
Оказалось, что в завернутой куртке был охолощённый пистолет-пулемёт модели «ППШ-СХ» с возможностью имитации выстрела светозвуковым патроном. Как рассказали во вневедомственной охране по Петербургу и Ленобласти, задержанный вел себя несдержанно и не смог объяснить, где взял оружие.
Впоследствии выяснилось, что мужчина украл оружие на тематической выставке в местном доме культуры. Задержанный ранее уже был суд за кражу, угон автомобиля и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.
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