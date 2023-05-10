На скрининг новорожденных в Ленобласти направлено 32 млн рублей

Больше чем трем тысячам малышей, родившимся с начала 2023 года в 47 регионе, сделан скрининг на генетические заболевания.

На проведение тестирования в 2023 году из регионального бюджета направлено более 16 млн рублей и столько же из федерального. Процедура проводится на второй день после рождения путем взятия крови из пяточки малыша. Результаты становятся известны на пятый день.

«Доля обнаруженных заболеваний невелика – всего два случая на более чем три тысячи исследований. Однако кому-то это спасет жизнь. И в первом, и втором случае диагнозы были подтверждены лабораторно, родители получили подробные консультации, врачи наблюдают детей», ― подчеркнул зампредседателя правительства Николай Емельянов.

Скрининг новорожденных — это анализ крови, позволяющий провести раннюю диагностику множества заболеваний. Метод является самым точным на сегодняшний день способом ранней диагностики генетически обусловленных патологий. По рекомендации ВОЗ скрининг новорожденных включен в перечень обязательных медицинских тестов для малышей.

Следует знать, что положительный результат далеко не всегда означает, что у ребенка действительно есть то или иное заболевание. Для полной уверенности родителям выдадут направление на дополнительное обследование у соответствующего специалиста.