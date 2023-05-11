Врачи назвали болезнь, симптомом которой может быть раннее пробуждение

Психолог Синди Люстиг поясняет: из-за плохого зрения постепенно снижается интенсивность световой стимуляции мозга.

Люди нередко начинают меньше спать просто из-за возрастных изменений организма. Однако в некоторых случаях ранние пробуждения сигнализируют о серьезных проблемах со здоровьем, выяснил «Доктор Питер».

Как отмечает директор Центра изучения сна в Университете Нью-Йорка Сайрам Партасарати, ранние пробуждения — частый симптом у людей с диагностированной катарактой. Из-за замутнения хрусталика глаза человеческий организм по ошибке полагает, что ночь наступила раньше, чем это есть на самом деле, и начинает вырабатывать гормон сна мелатонин. В итоге пожилой человек превращается в «жаворонка»: раньше ложится спать и раньше встает.

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