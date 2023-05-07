Врач перечислил первые признаки инсульта. Если сразу вызвать врачей, поражение будет минимальным

Автор: Сергей Агутин
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Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, которое происходит при закупорке или разрыве сосудов головного мозга. Существуют основные симптомы инсульта. Если успеть вовремя вызвать врачей, поражение будет минимальным.

Существуют два вида инсульта – ишемический и геморрагический. Как сообщил врач общей практики Сергей Алендеев в беседе с «Царьградом», ишемический происходит в более чем 80 % случаев.

Основные симптомы инсульта: резкая, сильная головная боль, температура тела выше 38 градусов с окаменением в мышцах затылка, судорогами, спутанностью сознания, резкой слабостью, двоением в глазах, онемением тела и проблемами с речью.

При выявлении этих симптомов, необходимо срочно вызывать врачей.

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