Аллергия: что это такое, какие есть симптомы и кто в группе риска?

30 мая проходит Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Дату ввели для повышения осведомленности общества о симптомах, течении и последствиях двух распространенных в мире хронических заболеваний. Рассказываем, что влияет на возникновение аллергии, по каким признакам её определяют и почему с какими болезнями её путают.

Что такое аллергия?

Это нетипичная реакция иммунной системы на воздействие какого-либо вещества внешней или внутренней среды. Если говорить простым языком, то обычно безобидные вещества, попадающие в организм человека или находящиеся вокруг него, воспринимаются как вредоносные и вызывают острую ответную реакцию. При этом происходит выработка антител, являющихся «защитниками» организма. Они нейтрализуют вторгшиеся в организм вещества — «антигены». Итогом борьбы становится иммунноопосредованная выработка биологически активного вещества гистамина, который вызывает соответствующие заболеванию симптомы.

Какие симптомы сопровождают аллергию?

Среди основных симптомов заболевания выделяют: покраснение глаз, высыпания на коже, зудящую сыпь, чихание, насморк, проблемы с дыханием или отёк. Также не исключены боли в горле и кашель.

Каковы причины возникновения иммунного ответа?

Считается, что основной причиной служит сбой иммунной системы, поэтому на возникновение аллергической реакции могут повлиять:

генетическая предрасположенность;

загрязнение воздуха внутри помещений или в окружающей среде;

гормональная перестройка организма, например, при беременности;

продукты питания;

пыль или цветочная пыльца;

шерсть или частички кожи домашних животных;

укусы насекомых;

споры грибков и плесени;

лекарственные препараты;

бытовая химия.

На появление недуга могут воздействовать и другие факторы:

болезни пищеварительного тракта, при которых аллергены не перевариваются, а попадают в кровь;

патологии в работе печени, когда она не справляется с положенными очистительными функциями;

почечная недостаточность.

Почему иногда аллергию путают с другими заболеваниями?

Многие принимают за аллергию пищевую непереносимость, пищевое отравление или обычное ОРВИ.

За счёт чихания, слезящихся глаз и присутствия слабости аллергия напоминает по признакам ОРВИ. Но есть важная отличительная особенность: при любой инфекции повышается температура тела, когда при аллергии такого нет.

Аллергическую реакцию иногда принимают за пищевую непереносимость и наоборот. Последняя чаще всего обусловлена недостаточным синтезом ферментов для переваривания пищи — желудочно-кишечный тракт не справляется с перевариванием тех или иных продуктов, тогда как аллергия — ответ иммунной системы. Пищевой непереносимости сопутствуют вздутие живота, изжога, диарея или запор.

Пищевое отравление также разительно отличается по симптомам от аллергии. Ему свойственны: тошнота, рвота, головная боль, понос и спазмы желудка. В зависимости от степени тяжести, могут проявляться: лихорадка, озноб, кровавый стул, обезвоживание организма и поражение нервной системы. Возникновению способствует наличие в еде микробов и продуктов их жизнедеятельности — токсинов.

В чём опасность аллергии?

Многие люди ошибочно считают аллергию неопасной, пытаясь самостоятельно избавиться от симптомов. В большинстве случаев это не дает положительных результатов и вызывает существенные осложнения.

Аллергические реакции снижают работоспособность и ухудшают качество жизни. При постоянном контакте с аллергеном и отсутствии полноценного лечения чаще всего возникают осложнения: гайморит, бронхиальная астма, поражение легких, кишечника и выделительных путей почек, а также другие недуги. Не исключена серьёзная опасность для жизни в виде анафилактического шока или отёка Квинке.

Поэтому при появлении первых признаков аллергии необходимо обратиться к врачу. Практика показывает, что сперва стоит посетить терапевта или педиатра, который при осмотре установит предварительный диагноз и при подтверждении аллергии направит к узкому специалисту — аллергологу. Тот, в свою очередь на основе полученных данных назначит соответствующие анализы и составит план лечения.

Кто в группе риска?

Так как аллергия может проявиться в любом возрасте, то следует быть особо внимательным, если:

обнаружена аллергия на какое-либо вещество — существует вероятность появления перекрестной реакции на другие раздражители;

аллергия была зафиксирована в детстве, но прошла со временем — реакция может проявиться снова;

есть наследственная предрасположенность, так как риск возникновения аллергии составляет около 50%, если её имеет один из родителей,и 75% — когда оба;

имеет место частный контакт с потенциально опасными аллергенами, например, на работе: медики из-за постоянного использования одноразовых перчаток склонны к появлению реакции на латекс;

запланирован переезд, потому что организм может выдать реакцию на неизвестные растения, животных, состояние окружающей среды и изменение пищевого рациона;

место жительства приходится на территории с неблагоприятной экологической ситуацией;

в организме происходят гормональные сбои или перестройки (при беременности).

Что такое псевдоаллергия?

Псевдоаллергией называют реакции организма, в которых не задействованы антитела, но симптомы выдаёт такие же: зуд, сыпь на коже и прочие. В результате тесты на нахождение аллергенов показывают отрицательный результат. Чаще всего ложную аллергию вызывают лекарства или продукты. Сюда же относят и реакцию на солнце и холод из-за отсутствия возбудителя. Отклик организма преимущественно заключается в том, что иммунная система принимает изменения при воздействии низких температур или солнечных лучей как болезнетворное вторжение.

Что следует делать в качестве профилактики?

Профилактика аллергии заключается в следующем:

регулярно проводить влажную уборку в квартире или доме;

исключить использование ковровых покрытий;

все тканевые поверхности (матрасы, диваны, кресла) и предметы (занавески, пледы, мягкие игрушки и другое) максимально уменьшить в числе и регулярно перестирывать;

при стирке и уборке использовать проверенные гипоаллергенные средства;

не курить в жилых помещениях;

следить за влажностью в доме, чтобы не допустить увеличения концентрации грибковых и клещевых аллергенов;

исключить появление плесени в доме;

не использовать аэрозольные средства: дезодоранты, освежители воздуха и другие;

всю бытовую химию хранить в закрытом пространстве — коробке, контейнере и прочем.

От автора

В аптечке помимо обезболивающих и противовирусных средств всегда должны быть антигистаминные препараты. Большинство хранят на случай аллергии «Супрастин», в том числе и я. Сама от подобных реакций страдала только в детстве, но держу лекарство дома и ношу с собой в мини-аптечке на случай ЧП. Оно как раз и случилось со мной в начале апреля прошлого года. Никаких новых блюд в рацион не вводила, экзотические места не посещала, цветения в Ленобласти в тот момент не наблюдалось, а аллергию диагностировали. Четыре дня мучений под «Супрастином» закончились обращением к врачу, который выписал недельный приём «Лоратадина» в комплексе с глюконатом кальция. По словам медика, «Супрастин» — не панацея от недомогания, тем более обладает эффектом сонливости, поэтому нужно искать своё лекарство. Отмечу, что причину реакции выяснить тогда так и не удалось. Несмотря на это, полегчало уже часа через два после первого приёма. На следующий день ушли почти все симптомы, а на шестой — казалось, что ничего и не было вовсе.