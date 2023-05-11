Грузовой поезд насмерть сбил человека под Волховом

Трагедия произошла утром 11 мая на железнодорожных путях в районе деревни Пурово в Волховском районе Ленобласти.

Как сообщили в экстренных службах, грузовой поезд наехал на 72-летнего мужчину. Пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

В результате аварии в пути задержались два грузовых состава, пассажирские поезда проследовали по расписанию. Обстоятельства случившегося устанавливается.