Грузовой поезд насмерть сбил человека под Волховом

Трагедия произошла утром 11 мая на железнодорожных путях в районе деревни Пурово в Волховском районе Ленобласти.
Как сообщили в экстренных службах, грузовой поезд наехал на 72-летнего мужчину. Пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.
В результате аварии в пути задержались два грузовых состава, пассажирские поезда проследовали по расписанию. Обстоятельства случившегося устанавливается.
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