В майские праздники жители Санкт-Петербурга и Ленобласти предпочли Беларусь и Новгород

Мегафон предоставил в открытом доступе аналитику туристического рынка. Специалисты компании проанализировали обезличенные данные абонентов в роуминге.

По их данным, в 2023 года на майские праздники за рубеж отправилось на четверть больше россиян, чем в аналогичный период в 2022-м. Лидером среди загранпоездок для петербуржцев стала Беларусь. Также в первую пятерку стран-фаворитов вошли Турция, Финляндия, ОАЭ и Армения.

А в целом, у россиян, самыми популярными направлениями стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие в полтора раза больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки. Кстати, популярность Египта постепенно восстанавливается – на майские праздники сюда приехало в 3,5 раза больше туристов, чем в прошлом году.

Постепенно оживает турпоток и в азиатские страны. Это связано с открытием границ и возобновлением прямых рейсов из России. Количество туристов в Таиланде увеличилось почти в 30 раз.

В целом петербуржцы и ленинградцы активнее путешествовали по России, чем за рубежом. По количеству внутренних туристов в майские праздники жители региона оказались на втором месте, уступив только москвичам. Чаще всего из Ленобласти выезжали в соседние регионы — Новгородскую, Псковскую, Тверскую области и Карелию.

Аналитики также отметили, что в праздничные дни Санкт-Петербург ожидаемо принял больше всего гостей из Москвы, в пятерку визитеров вошли туристы из Нижнего Новгорода, Вологды, Мурманска и Карелии. В целом россияне в эти майские дни предпочли экскурсионные туры в Москву и МО (8% поездок), Владимирскую область (4,5%) и Татарстан (4%). Санкт-Петербург в этом году посетили только 2,8% россиян, должно быть, сказалась холодная погода первой декады мая.