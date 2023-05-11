Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 11 мая

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
На Купянском направлении пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника за сутки составили до 125 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».
На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах. За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 230-ти украинских военнослужащих и наемников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено свыше 110-ти украинских военнослужащих, а также семь автомобилей.
На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».
Кроме того, уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.