Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника за сутки составили до 125 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах. За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 230-ти украинских военнослужащих и наемников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено свыше 110-ти украинских военнослужащих, а также семь автомобилей.

На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.